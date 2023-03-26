وزير الشباب: هناك 14 ناديًا للإرادة والتحدي.. ونعمل باستراتيجية وطنية للرياضة المصرية

استعرض وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، الجهود والأنشطة التي قامت بها الوزراة للأفراد ذوي القدرات والهمم من 2018 حتى 2023، مؤكدا أن الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط، قائلا: “عمرنا ما تفرغنا لكرة القدم فقط، بل نعمل من خلال استراتيجية وطنية للرياضة المصرية”.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى السعي لتغيير طريقة التفكير للمجتمع فيما يتعلق بالرياضة لصالح المجتمع وليس لصالح الأفراد.

ولفت إلى صدور قرار بعدم تحصيل الاشتراكات في مراكز الشباب من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك 14 ناديًا للإرادة والتحدي، فضلا عن العمل لدمجهم في جميع الأندية.

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد: “لما كنت أسافر أي بلد أطلع أتوبيس أو أي مكان أرى ذوي الهمم بهذا التفاعل والدمج كنت اسأل نفسي ليه ما نكونش في مصر بهذا الشكل؟”.

واستكمل صبحي خلال رده على طلب مناقشة عامة بشـأن استيضـاح سياسـة الحكومـة ممثلـة فـي وزارة الشباب والرياضـة بشـأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشـأن حقـوق الأشخاص ذوى الإعاقـة وتفعيــل دور مراكـز الشـبـاب وتوفير أماكن ملائمـة لممارسة الأنشـطة الرياضية والأجتماعيـة للأشخاص ذوى الإعاقـة ودمجهم مع المجتمع، إن منذ من 2014 بدأت الإجابة على هذه التساؤلات، لافتًا إلى اهتمام الرئيس باحتفالية ذوي القدرات الخاصة التي ساعدت في تبديل الحال.

وقال صبحي: “تبدل الحال من الخجل إلى التباهي”، مضيفًا: “كان من لديه ابن من ذوي القدرات يخبيه ما يخرجوش ويتكسف يقول وفي المدرسة كان يخجل، ويروح مدرسة التربية الفكرية، أصبحت الأسرة تتباهى وتفتخر أن عندها ابن من ذوي القدرات في الجامعة والمدرسة أصبح مذيع ـوبطل دوي عنده ميداليات”.