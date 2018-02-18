وزير الشباب: صندوق دعم الرياضة أولويته مساندة الألعاب الفردية

أحمد صبرى قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن صندوق دعم الرياضة سيصل رأس ماله بنهاية العام إلى 250 مليون جنيه عبر الاكتتاب، على أن يصل إلى مليار جنيه بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن الصندوق سيعتمد على تبرعات الرعاة والبنوك لعدم إرهاق ميزانية الدولة. وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع ب

أحمد صبرى

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن صندوق دعم الرياضة سيصل رأس ماله بنهاية العام إلى 250 مليون جنيه عبر الاكتتاب، على أن يصل إلى مليار جنيه بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن الصندوق سيعتمد على تبرعات الرعاة والبنوك لعدم إرهاق ميزانية الدولة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “رأى عام” على قناة ten، أن الأولوية ستكون لدعم للرياضات الفردية مثل المصارعة والإسكواش، وسيتم تشكيل لجنة فنية لتحديد الرياضيين الذين سيتم دعمهم، إضافة إلى الصرف على الاتحادات التابعة والسفريات، واستقدام بعض الأجانب والصرف على اللاعبين.