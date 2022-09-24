وزير الشباب: رئيس اللجنة الأولمبية الدولية فوجئ بإمكانيات مصر الكبيرة المؤهلة لاستضافة الأولمبياد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، فوجئ بأن مصر لديها إمكانيات كبيرة لاستضافة الأولمبياد، وذلك بعد زيارته للمدينة الأولمبية.

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، قال إنه ذهل بما شاهده في المدينة الأولمبية المصرية، وذلك كان له انطباع كبير لديه عن مصر، بعكس دول أخرى تترشح دوليًا لإقامة بطولات أولمبية دولية.

وقال صبحي إن ذلك دليل على قدرة مصر على استضافة حدث دولي وكل هذا مؤشرات على قدرة مصر في تنظيم حدث عالمي، وأن مصر مؤهلة لتنظيم الأولمبياد 2036.

وأوضح صبحي أن مدينة مصر الأولمبية فيها كل الإمكانيات، ونعمل دراسة على الفنادق الأخرى، وعدد الرياضيين المستهدف مشاركتهم في الأولمبياد، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بتطوير المدينة الأولمبية في برج العرب، إضافة إلى مجمع الصالات ليكون على أعلى مستوى، كما أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للبطولات الدولية،

كان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم السبت، توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر، مشيدا بالدور المهم للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي.

مشيرا إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت.

مما يعظم من قدرات مصر فى البنية الاساسية الرياضية لصالح المواطنيين وكذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمياً وإدارياً ولوجستياً.

كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخراً، خاصةً بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة.