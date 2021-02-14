رياضة

وزير الشباب: التجهيز لبطولتي العالم في الرماية و الجمباز ولن نلحق الضرر بالزمالك (فيديو)

أوضح أنه تم حل مشكلة تجميد أرصدة نادى الزمالك بالبنوك .
محمد مجدي 1:10 ص, الأثنين, 15 فبراير 21 1:10 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

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كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يتم حالياً تجهيز لبطولة العالم للرماية 2022 ، و ننتظر قدوم 40 دولة قادمة إلى مصر، إضافة إلي بطولة العالم للجمباز، حيث أن هناك طفرة كبيرة قدمتها الحكومة المصرية للرياضة .

وقال وزير الشباب ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، إن الوزارة تتدخل بشكل سريع لحل أزمة نادى الزمالك، وتم التواصل مع رئيس النادى، موضحا أنه تم حل مشكلة تجميد أرصدة نادى الزمالك بالبنوك .

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وأضاف وزير الشباب ، أنه تم تعيين مجلس يقوم بإدارة النادى، وهناك جرد على الأموال البنكية.

وقال: ” لن نقم بأى أضرار للنادى ، و الوزارة قامت بدورها الرقابى وجميع المستندات تم تحويلها إلى الجهة المنوط بها للتحقيق وبيدها الحكم ، كما ان النيابة تدقق فى جميع المستندات وتحكم فيها ، و مش هنسيب الزمالك ولن نسمح بأي ضرر يلحق بنادي الزمالك أو دخوله في نفق مظلم”.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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