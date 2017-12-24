وزير الشئون الخارجية الإماراتى يوضح أسباب منع تونسيات من السفر

أحمد صبرىقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، إن منع السيدات التونسيات من السفر عبر الطيران الإماراتي، جاء بسبب معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية.كانت شركة طيران الإمارات، أول أمس الجمعة، قد منعت سيدات تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي، دون تقديم أسباب.وأو

أحمد صبرى

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، إن منع السيدات التونسيات من السفر عبر الطيران الإماراتي، جاء بسبب معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية.

كانت شركة طيران الإمارات، أول أمس الجمعة، قد منعت سيدات تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي، دون تقديم أسباب.

وأوضح قرقاش، فى تدوينة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنهم تواصلوا مع الجانب التونسي حول تلك المعلومات الأمنية، مضيفاً: “في الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معًا محاولات التأويل والمغالطة”.

ولم يذكر قرقاش توقيت فك الحظر أو المدة التى سيستمرها، لكنه أكد أنها إجراءات ظرفية.

وبحسب وكالة “تونس إفريقيا” للأنباء، أن الطيران الإماراتي أبلغ بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة، ويشمل رحلات العبور.