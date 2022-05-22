وزير الشئون الاستراتيجية البرازيلي: افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وساوباولو قريبا

كشف وزير الشئون الاستراتيجية بجمهورية البرازيل فلافيو روشا أنه سيتم افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وساوبالو قريبا لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين.

ووجه الوزير الدعوة لرجال الأعمال المصريين لضخ استثمارات في بلاده لافتا إلى أن حكومة بلاده تعمل في الوقت الحالي على صياغة مشاريع قوانين لتسهيل مناخ الاستثمار للشركات البرازيلية والأجنبية.

وأوضح روشا خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بمناسبة زيارته على رأس وفد يضم عدد من الشركات البرازيلية إلى أن بلاده تسعى إلى بناء شراكة استراتيجية مع مصر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع تجمع دول الميركسور، وزيادة التعاون للوصول الى تصنيع مشترك يحقق المنفعة لكلا البلدين، فيمكن لمصر أن تكون بوابة البرازيل للسوق الأفريقية، كما يمكن للبرزايل أن تكون بوابة مصر لدخول دول أمريكا اللاتينية.

وأكد وجود فرص واعدة للتعاون مع الجانب المصري في مجال الأمن الغذائي فالبرازيل تتمتع بمحاصيل غذائية يمكن لمصر تصديرها كذلك فإن مصر لديها امكانيات كبيرة في مجال إنتاج الأسمدة، مشيرا الي إلى أن سكرتيرة الشئون الاستراتيجية بمجلس الأسمدة الوطني البرازيلي تسعى إلى استقطاب شركات الأسمدة.

وأوضح روشا إمكانية التعاون مع الجانب المصري في مجالات الطاقة الشمسية الجديدة والمتجددة وفي مجال الأثاث وفي مجال التصنيع الزراعي وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار أيضا إلى وجود فرص كبيرة للشركات المصرية في مجال مشروع تحلية مياه البحر المنطقة الشمالية الشرقية فالبرازيل تبلغ مساحتها نحو 8.5 مليون متر وتقع على الشريط الساحلي بطول 8 آلاف كيلو متر وتمتلك نحو 5.2 مليون متر مربع مياه.