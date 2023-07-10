وزير السياحة: 7 ملايين سائح زاروا مصر في النصف الأول من 2023.. وحققنا معدلات تاريخية

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري تخطت الـ 7 ملايين سائح، وهو رقم لم يتم تحقيقه من قبل، وذلك مقابل 5 ملايين سائح في النصف الأول من عام 2022.

وأضاف الوزير خلال الندوة المنعقدة حاليا في مجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان “مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات”، أن مصر نجحت في جذب وتحقيق معدلات تاريخية لأول مرة في أعداد السائحين.

وأشار عيسى إلى أنه المستهدف هو تحقيق 15 مليون سائح مع نهاية العام الجاري، موضحًا أن المعدلات التى تم تحقيقها حتى الآن تشير إلى إمكانية تحقيق أكثر من ذلك.