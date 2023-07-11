وزير السياحة: 5 آلاف غرفة فندقية افتتحت خلال الـ 10 أشهر الماضية

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنه خلال الـ 10 أشهر الماضية تم افتتاح نحو 5 آلاف غرفة فندقية، مشيرا إلى أن مصر بها 215 ألف غرفة خلال الفترة الراهنة.

وأضاف الوزير في تصريحات له، خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، أنه توجد في مصر نحو 2200 شركة سياحية، 1400 مطعم، 740 مركز غوص، و 2500 بازار، بالإضافة إلى 12 ألف مرشد سياحي مرخص، و 130 موقع أثري مفتوح للزيارة وأكثر من 30 متحف و6 مواقع مسجلة على قائمة اليونسكو.

ولفت عيسى إلى أن مصر تمتلك نحو 1200 منشآة فندقية في حين لدى فرنسا على سبيل المثال 17 ألف، مشيرا إلى أهمية تعزيز البنية الفندقية لاستيعاب حجم النمو المرتقب في السياحة.