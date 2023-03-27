وزير السياحة: 30% نموا في أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال يناير وفبراير الماضيين

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن هناك نمو بنسبة 30% في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2022.

وأضاف الوزير في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لاستعراض أبرز مستجدات العمل بالقطاع السياحى، أن هناك نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين لمصر من عدد من الأسواق الرئيسية.

وثمن الوزير دور القطاع الخاص وفريق عمل وزارة السياحة والآثار وجهودهم المبذولة في تحقيق هذا النمو.

جاء ذلك بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

كما حضر الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بالإضافة إلى أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وكريم محسن.