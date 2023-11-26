وزير السياحة: 30% ارتفاعا في عدد الرحلات الجوية القادمة لمصر

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن هناك زيادة بنسبة 30% في عدد رحلات الطيران الكلية القادمة إلى مصر، وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.

وأضاف الوزير أن عدد رحلات الطيران المنتظمة لمصر ارتفعت بنسبة 10%، كما وصلت عدد شركات الطيران التي تهبط في المطارات المصرية إلى 150 شركة طيران منتظم وعارض.

وأرجع الوزير هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أهمها، برنامج تحفيز الطيران وتشغيل مطار سفنكس الدولي بالإضافة إلى السياسات والتسهيلات التى تقدمها وزارة الطيران المدني والتى أشاد بها.

ولفت الوزير إلى أن الصفقات الأخيرة لشركة مصر للطيران لضم طائرات جديدة إلى أسطولها هو بمثابة رسالة هامة لصناع السياحة العالمية بأن الدولة المصرية حريصة على نمو الصناعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم مع محرري الملف السياحي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.