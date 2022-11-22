وزير السياحة: 272 مليون سائح من 12 دولة أكدو جاهزيتهم للحضور إلى مصر

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إيداع الوزارة كافة الردود على الأدوات الرقابية التي وجهها النواب خلال جلسة اليوم إلى أمانة المجلس.

وأوضح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن هناك دراسة تم إجراؤها على العديد من بلدان العالم، كشفت أن هناك 272 مليون سائح من 12 دولة أكدو جاهزيتهم ورغبتهم للسياحة في مصر.

وشدد الوزير على أهمية مضاعفة عدد المقاعد في الطيران، لافتًا إلى أن المسار الآخر هو تحسين جودة التجربة السياحية، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير السياحة و الآثار أحمد عيسى ، وخلال مناقشة 73 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.

وأشار إلى أن مصر لديها 211 الف غرفة سياحية، بينما نحتاج نصف مليون غرفة لاستقبال ما بين 30 إلى 40 مليون سائح ، وتصل التكلفة نحو 20 مليون دولار، الأمر الذي يتطلب تشجيع الاسثمارات السياحية.

وقال الوزير: هناك 15 ألف غرفة في الفنادق العائمة لا يعمل منها سوى 5 آلاف فقط، نظرا لما يواجهه هذا القطاع من مشكلات عديدة، لذا فإن هناك سعي من أجل إعادة الرحلات العائمة في النيل من القاهرة إلى أسوان.

وأوضح وزير السياحة، أن هناك 8 آلاف منشأة سياحية و2220 شركة سياحية و1300 مركز سياحي، إضافة إلى 12 ألف مرشد سياحي.

وكشف الوزير أيضا أن هناك 2000 موقعا أثريا، منها 31 متحف مفتوح من أصل 41 متحف، قائلا: ولذلك حاجة لتكلفة تطوير المناطق السياحية والآثار والمتاحف للوصول إلى الهدف المنشود بواقع ما بين 30 إلى 40 مليون سائح.

وأضاف “اتفق مع نواب المجلس اننا نستحق استقبال عدد أكبر من السياح ، ووعد النواب بمزيد من الاهتمام بدعم قطاع السياحة و التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وقال وزير السياحة و الآثار كاقتصادي سالت نفسي عن سبب عدم استقطاب عدد كبير من السائحين أو العدد الذي تستحقه الدولة المصرية، لافتا إلى دراسة اعدها وزير السياحة السابق خالد العناني .

وأضاف “أوجه الشكر له لم أر دراسة بهذه الجودة و الاحترافية ، و أطمئن النواب السياح يريدون زيارة مصر و يرغبون في هذا و المشكلة ليست في الطلب و انما العرض و هنا درسنا مشكلات العرض و نقوم بجهود لحلها”.

وقال وزير السياحة و الآثار ، وضعنا مسار عمل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لحل التحديات التي تتعلق بالعرض ، حتى يزور مصر العدد الذي تستحقه من السياح ، لافتا الى أهمية مضاعفة الطيران 3 مرات عن الوضع الحالي و هو ما تم تنفيذه بعد أن عقدنا جلسات مع وزير الطيران لهذا الهدف، وفي الأسبوع الأخير من يوليو زار الغردقة و البحر الأحمر ما يقرب من 5500 مقعد من روسيا.

وأضاف “و في الأسبوع الأخير من أكتوبر شهدنا 20300 مقعد من روسيا و هو أهم الأسواق السياحية لمصر.

وشرح وزير السياحة تفاصيل الدراسة التي قام بها وزير السياحة السابق خالد عناني قائلا ” سألنا السياح عن مدي معرفتهم بالمنتج السياحي المصري و هل يحب زيارة مصر و هل سيكون سعيد بهذه الزيارة ، و تابع ” و كانت الإجابة أن مئات الملايين أجابوا بنعم على هذه الأسئلة و بدأنا التركيز على دول بعينها”.

وقال وزير السياحة ” تم اختيار 12 دولة نركز عليهم خلال الفترة المقبلة و نتحرك بموازنة أقل عن الدول الأخرى، واخترنا سائحي الثقافة والعائلات والشواطئ خاصة شواطئ البحر الأحمر وسائحي السفاري، ووصلنا نتيجة مفادها أن هناك رغبة كبيرة لزيارة مصر، واكتشفنا أن المشكلة في العرض وليس الطلب وجارٍ حل المشكلات والتحديات بحلول مع الوزارات المعنية”.