وزير السياحة : 167 قطعة أثرية بمتحف قصر الزعفرانة

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن المتحف التعليمي بقصر الزعفرانة داخل جامعة عين شمس يضم قطع أثرية فريدة من جميع العصور المصرية، تصل الي 167 قطعة أثرية.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته بعودته إلى جامعة عين شمس لافتتاح المتحف التعليمي بعد سنوات من تخرجه من الجامعة عام 1991 .

وأكد أن قصر الزعفرانى يعد تحفة فنية معمارية كان لابد من تطويرها بشكل يليق بقيمتها الاثرية، اذ تمت من خلال برتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة عين شمس.

جاء ذلك خلال افتتاح المتحف التعليمي بقصر الزعفرانة داخل جامعة عين شمس اليوم، وبحضور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، ورئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني وعدد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية.

وذكر وزير الآثار، أن زيارة المتحف ليس للطلاب ومنتسبي جامعة عين شمس فقط، بل سيتم السماح لجميع الدراسين والباحثين في الجامعات المصرية لرؤية المتحف.