وزير السياحة يناقش مع إدارة المتحف الكبير التدابير الوقائية لمواجهة «كورونا»

ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، مع أعضاء مجلس إدارة المتحف آخر مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة المقبلة في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

مناقشة العروض المقدمة لتنفيذ مشاريع الواقع الافتراضي داخل المتحف

وخلال الاجتماع الذي عقد عصر أمس، استعرض اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، الوضع الحالي للمشروع وما آلت إليه جميع الاعمال تمهيدا للانتهاء من المشروع، كما تم مناقشة العروض المقدمة لتنفيذ مشاريع الواقع الافتراضي داخل المتحف وأسعار تذاكر الزيارة.

منح المصريين الذين تجاوزت أعمارهم ٦٠ عاما تخفيضا٥٠٪ على أسعار تذاكر دخول المتحف

ووافق مجلس الإدارة علي منح الزائرين المصريين الذين تجاوزت أعمارهم سن ٦٠ عاما فيما يزيد، تخفيض بنسبة ٥٠٪. على أسعار تذاكر دخول المتحف وإعفاء الزائرين المصريين والأجانب من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم من دفع رسوم تذكرة الدخول على ان يدفع المرافق تذكرة كاملة.

استحداث تذكرة زيارة لمدة يومين متتاليين بتخفيض٢٠٪؜

ونظرًا لحجم المتحف ومساحات قاعاته الواسعة وفي ظل توقعات برغبة البعض بزيارة المتحف على اكثر من يوم، سيتم استحداث تذكرة لمدة يومين متتاليين، على أن يكون سعرها بتخفيض قدره ٢٠ ٪؜ على إجمالي سعر التذكرتين.

كما قرر مجلس الإدارة أيضا إن تقوم إدارة المتحف بتحديد تواريخ وتوقيتات محددة لاستقبال زيارات الرحلات المجانية للمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية.

تخفيض عدد العاملين بالمشروع لمواجهة فيروس كورونا

قرر مجلس إدارة المتحف المصري الكبير بتخفيض عدد العاملين بالمشروع ابتداء من يوم أمس الأربعاء ٢٥ مارس وحتى ٨ أبريل ٢٠٢٠مع الاستمرار في الأعمال تمهيدا للانتهاء من المشروع.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بتخفيض العمالة في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير هي: ٦٠ جنيها للمصريين و ٥٠٠ جنيها للأجانب للتذكرة الشاملة وتشمل زيارة القاعات الرئيسية للمتحف وقاعة الملك توت عنخ أمون و٥٠ جنيها للمصريين و ٤٠٠ جنيها للأجانب لزيارة قاعة الملك توت عنخ أمون فقط و٣٠ جنيها للمصريين و ٢٠٠ جنيها للأجانب لزيارة القاعات الرئيسية فقط و ٥٠ جنيها للمصريين و ٦٠ جنيها للأجانب لزيارة المسلة المعلقة.

وسعر تذاكر دخول المتحف للطلاب المصريين ٣٠ جنيها وتذكرة دخول المسلة المعلقة ٤٠ جنيها، وسيمنح الطالب الأجنبي تخفيض ٥٠% علي أسعار دخول المتحف والمسلة للزائر الأجنبي.