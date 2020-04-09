وزير السياحة يلغي ترخيص فندق بالبحر الأحمر لعدم سداد أجور العاملين

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، قرارا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبري بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار جهود الدولة و التكليفات الواضحة بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم.

وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية و الفندقية، أن هذا القرار جاء بسبب عدم قيام إدارة الفندق بدفع مستحقات العاملين به و عدم جدية الإجراءات التي يتخذها لمنع التكرار.

وتابع ذلك بالرغم مما تقدمه الدولة من دعم استثنائي للقطاع السياحي و العاملين به من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف السياحة في جميع دول العالم.