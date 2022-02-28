استثمار

وزير السياحة يلزم جميع المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها

وفقاً لتصنيفها
دعاء محمود 11:50 م, الأثنين, 28 فبراير 22 11:50 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً، بالزام جميع المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة.

ونص القرار على أن يتم التعاقد مع أي من مقدمي خدمات الإتصالات المرخص لهم بالعمل في مصر في أجل غايته شهر من تاريخ انتهاء الشركة المصرية للاتصالات من توصيل كابلات الألياف الضوئية الخاصة بربط الشبكة الخارجية للشركة بغرفة الاتصالات الخاصة بالمنشأة.

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كما ألزم القرار كافة المنشآت الفندقية بتوفير الحد الأدنى من المواصفات القياسية والتجهيزات الفنية اللازمة للشبكات الداخلية التي تتيح الاتصال السريع بشبكة الإنترنت HSIA وفقاً للمواصفات الفنية المعمول بها ومعايير الجودة المعتمدة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وأجل غايته 31/12/2022 بالنسبة للمنشآت الفندقية في باقي محافظات الجمهورية.

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بقلم دعاء محمود

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