اقتصاد وأسواق

وزير السياحة يلتقي مدير عام منظمة اليونسكو بباريس

بهدف مناقشة آخر مستجدات أعمال المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو في مجال الحفاظ علي الآثار والتراث
السيد فؤاد 1:43 م, السبت, 9 أكتوبر 21 1:43 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو على غذاء عمل بمقر المنظمة، وذلك لمناقشة موضوعات عديدة متعلقة بالتراث والحضارة، وسبل التعاون خلال الفترة القادمة، عقب انتهاء المحاضرة التي ألقاها أمس الجمعة بالمقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحرصت المدير العام للمنظمة علي تهنئة الوزير على المحاضرة التي أشاد بها الحضور والتي تعكس جهود الدولة في مجال الآثار.

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وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض آخر مستجدات الأعمال في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة اليونسكو في مجال الحفاظ علي الآثار والتراث.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور خالد العناني أزولاي مستنسخاً لقناع يويا المحفوظ بالمتحف المصري بالتحرير والتي كانت زارته بصحبة الوزير في شهر إبريل الماضي على هامش مشاركتها في حضور موكب المومياوات الملكية.

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كما دعاها لحضور الاحتفالية التي سيتم إقامتها في الأقصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن علاقة التعاون المثمر والفعال بين مصر واليونسكو تمتد الى القرن الماضي، ومشروع إنقاذ معابد النوبة يعتبر من أهم المشاريع التي تتضمنتها آوجه التعاون بينهما، كما أن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، ومكتب المنظمة بالقاهرة يعتبر أول مكتب إقليمي يٌقام للمنظمة خارج العاصمة الفرنسية باريس وثاني مكتب يُقام لها في العالم بعد باريس.

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بقلم السيد فؤاد

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