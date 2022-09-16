وزير السياحة يلتقي كبار منظمي الرحلات الأوروبية لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية لمصر

التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم، مع مجموعة من كبار منظمي الرحلات بالسوق الأوروبية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المستهدفة، وإقامة شراكات متنوعة للترويج للمقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية متميزة، ما يسهم في إثراء وتحسين تجربة السائح أثناء زيارته لمصر.

وقد شارك في حضور اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وعدد من المستثمرين السياحيين في مصر.

وخلال اللقاء، استمع الوزير لمقترحات منظمي الرحلات والمستثمرين وآرائهم لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة كل المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة مصر في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وتحدث الوزير عن الجهود الترويجية التي تقوم بها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري، وحرصها على التعاون مع شركاء المهنة والقطاع السياحي الخاص من خلال الحملات الترويجية المشتركة بين الجانبين.

ومن جانبهم، أكد منظمو الرحلات أن مصر تعد من المقاصد السياحية الهامة والمفضلة للسائحين من العديد من دول العالم، نظراً لما تتمتع به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة وفريدة تجذب وتلبى رغبات واحتياجات شرائح مختلفة من السائحين، مشيرين إلى أن هناك رغبة وطلبا متزايدا على زيارة المقاصد السياحية المصرية.