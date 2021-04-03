استثمار

وزير السياحة يلتقي رئيس منظمة اليونسكو قبل احتفالية موكب المومياوات الملكية

والتي جاءت لمصر تلبية لدعوته لحضور احتفالية موكب المومياوات الملكية
أحمد عاشور 10:14 ص, السبت, 3 أبريل 21 10:14 ص, السبت, 3 أبريل 21

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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالمتحف المصري بالتحرير،  أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها، فور وصولهم إلى القاهرة في زيارة تستغرق ٤ أيام.


وذلك تلبية للدعوة التي وجهها لها الوزير للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت ٣ أبريل الحالى.

وقام الوزير برفقة رئيس منظمة اليونسكو بجولة داخل المتحف، تابعوا خلالها عملية تجهيز المومياوات الملكية التى سيتم نقلها في الموكب الأسطوري لبدء رحلتهم الأخيرة التي ستجوب شوارع القاهرة وصولاً إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

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كما قاموا خلال الجولة بزيارة قاعة یویا وتویا بعد تطويرها، وقاعة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون.

بالإضافة إلى زيارة القاعة التي كان يُعرض بها المومياوات الملكية التى سيتم نقلها غداً والقطع الأثرية التى تم وضعها بالقاعة بدلاً منها والتى تتضمن عدد من الخبيئات الأخرى منها خبيئة وادي الجُسس أوخبيئة كهنة آمون المعروفة بمقبرة باب الجسس والتي تعتبر أكبر مقبرة سليمة وجدت في مصر في القرن 19.

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رئيس منظمة اليونسكو

وقد أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن إعجابها البالغ بكل مقتنيات المتحف لا سيما كنوز الملك الذهبي توت عنخ أمون ومجموعتي یویا وتویا.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة  أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها لمصر ستتضمن زيارات للعديد من المواقع الأثرية في مصر.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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