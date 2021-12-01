استثمار

وزير السياحة يلتقي رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية لبحث سبل التعاون

استهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، لقاءاته الرسمية التي يعقدها خلال الزيارة بلقاء Zarina Doguzova رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة. جاء ذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في أعمال الدورة رقم 114 للمجلس التنفيذي…

دعاء محمود 11:42 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 11:42 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، لقاءاته الرسمية التي يعقدها خلال الزيارة بلقاء Zarina Doguzova رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة.

جاء ذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في أعمال الدورة رقم 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية،

حضر اللقاء يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

اقرأ أيضا  اجتماع بين وزير السياحة ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز التعاون

وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وروسيا في مجال السياحة، وآليات دفع مزيد من حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر.

ومن جانبها، أشادت رئيسة الوكالة بعمق العلاقات الثنائية واستمرار التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجال السياحة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي، معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة المصري وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة ومن روسيا بصفة خاصة.

اقرأ أيضا  خلال فعاليات اليوم الأول من «EDEX 2021».. بحث سبل التعاون بين «الإنتاج الحربي» و«روزوبرون اكسبورت الروسية»

وأكدت على أن المقصد السياحي المصري يعتبر من المقاصد المفضلة لدى السائحين الروس فهو المقصد الرئيسي بالنسبة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر هو اللقاء الثالث بين الوزير ورئيسة هذه الوكالة حيث كان أول لقاء بينهما في يوليو الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على صحة المستهلك ورفاهية الإنسان “اروسبوتريبنادزور”، والسفير المصري بموسكو، ومساعد وزيرة الصحة المصرية، وذلك لمناقشة ضوابط استئناف السياحة الروسية الي المنتجعات السياحية المصرية، أما اللقاء الثاني كان ضمن اللقاءات الرسمية التي عقدها الوزير خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو في سبتمبر الماضي.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة: تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية وفقًا لتقارير الإنذار المبكر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

هالة السعيد: مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف للتطوير وفق أحدث المعايير العالمية

السيد فؤاد 8:25 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

«بجلسة المباحثات».. توقيع اتفاقيات مجلس الأعمال والتمويل المالي والتعاون بالثقافة والرياضة بين مصر وإسبانيا

صفية حمدي 7:39 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

«السياحة» : عدم السماح بدخول المواطنين مقرات الوزارة إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح كورونا

دعاء محمود 7:39 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

وزير الري يبحث مع المنظمة العالمية الجوية التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية

مدحت إسماعيل 7:04 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

توقيع مذكرة تفاهم ولقاءات متعددة مع ممثلي الجهات العالمية.. حصاد اليوم بمعرض «EDEX 2021»

أحمد اللاهوني 7:01 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

تفاصيل اللقاء الموسع لرئيس الوزراء وممثلي كبرى الشركات الإسبانية لاستعراض خطط عملها في مصر

صفية حمدي 6:18 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21