وزير السياحة يلتقي جلوريا والكر في أول أيام تحقيق حلمها بزيارة الأهرامات (صور)

أعربت والكر عن بالغ سعادتها بالحفاوة وكرم الضيافة التي استقبلها بها الشعب المصري منذ وصولها

حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار صباح اليوم على لقاء الأمريكية جلوريا والكر في أول أيام تحقيق حلمها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبلها الوزير بساحة تمثال أبو الهول والتي تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائي.

ومن أمام تمثال أبو الهول، تبادل وزير السياحة والآثار وجلوريا أولكر أطراف الحديث، حيث رحب الدكتور خالد العناني بها، وشكرها على حبها وشغفها بمصر وبحضارتها العريقة، معرباً لها عن ثقته بأن زيارتها إلى مصر ستمنحها طاقة إيجابية تساعدها على الشفاء العاجل. خالد العناني وجلوريا والكر

ومن جانبها، أعربت جلوريا أولكر عن سعادتها بمقابلة الوزير وحرصه على لقائها، مقدمة له الشكر على ما بذلته الوزارة لتمكينها لتحقيق أمنية حياتها بأن تزور منطقة الأهرامات.

كما أعربت عن بالغ سعادتها بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي استقبلها بها الشعب المصري منذ وصولها.

ومن أمام تمثال أبو الهول، أصرت السيدة الأمريكية على الوقوف من على كرسيها لتحقق حلمها والتقاط صورة تذكارية لها مع تمثال أبو الهول.

الوزير يدعو جلوريا والكر لزيارة محافظة الأقصر

وخلال اللقاء، وجه الوزير سؤالاً للسيدة الأمريكية عما إذا كانت ستقوم بزيارة صعيد مصر، حيث أجابت أن البرنامج السياحي المخصص للزيارة لم يتضمن ذلك، وقدم الوزير لها الدعوة لزيارة محافظة الأقصر لكي تستمتع بمشاهدة الآثار المصرية الفريدة الموجودة بها والتى ستقدم لها فرصة للتعرف بصورة أكبر على الحضارة المصرية العريقة.

ورحبت جلوريا والكر بهذا العرض، ووجه الوزير أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركة المنظمة لمد فترة زيارتها هى وعائلتها إلى مصر ليوم واحد تقوم خلاله بزيارة الأقصر.

خالد العناني وجلوريا والكر

وفي نهاية اللقاء، أهداها وزير السياحة والآثار مستنسخ للإلهة ماعت إلهة العدل والحقيقة لتضعها ببيتها في فلاديلفيا ليذكرها دائما بزيارتها لمصر وبأنها قامت بتحقيق حلمها.

كما تمني لها قضاء رحلة ممتعة في مصر تقوم خلالها بالاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها الدافئة وجوها الصحي وزيارة مواقعها السياحية والأثرية الفريدة.

وحرص على مرافقة جلوريا والكر خلال زيارتها لمنطقة الأهرامات ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذين يرافقون السيدة الامريكية وعائلتها منذ بداية رحلتها من مطار نيويورك يوم 5 مايو وحتي انتهاء الزيارة وعودتهم الى بلدهم وذلك لتسهيل زيارتهم لمصر والترتيب والتنسيق مع شركة السياحة المنظمة للرحلة. وزير السياحة جلوريا والكر وعائلتها

وقد بدأت أمس زيارة والكر إلى مصر من ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلم عمرها وهو زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة برفقة أسرتها.

فعلى مدار الفترة القلية الماضية كانت والكر محط أنظار العالم حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصتها بصورة واسعة، حين أفصح ابنها داستن فيتالي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة والكر وعائلتها في مصر أسبوعاً، تتضمن زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في محافظتي القاهرة وجنوب سيناء.