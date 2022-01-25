استثمار

وزير السياحة يلتقي بوزير الإعلام النيجيري لبحث تعزيز أوجه التعاون

استقبل مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، Lai Mohamed لاي محمد وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا، وذلك لبحث تعزيز آوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.…

دعاء محمود 12:18 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 12:18 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

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استقبل مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، Lai Mohamed لاي محمد وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا، وذلك لبحث تعزيز آوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

وفي بداية اللقاء رحب العناني بالوزير، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر ونيجيريا في العديد من المجالات.

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وخلال اللقاء، أثنى وزير الإعلام والثقافة والسياحة النيجيري على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للترويج للمقصد السياحي المصري، كما أشاد بتجربة مصر في استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها منذ يوليو ٢٠٢٠، وبضوابط السلامة الصحية التي تطبقها ، معربا عن رغبة بلاده للاستفاده من هذه التجربة، ومن الخبرات المصرية في مجالات الترويج السياحي، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وإدارة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى مجالات الضيافة، وتدريب العاملين بالقطاع السياحي.   

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كما أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج، معربا عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وأكد العناني على استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب النيجيري وتقديم الخبرات في المجالات المختلفة.

وقد حضر اللقاء، سفير دولة نيجيريا بالقاهرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

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بقلم دعاء محمود

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