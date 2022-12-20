وزير السياحة يقترح استحواذ القطاع على 15% من تمويلات البنوك

اقترح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن تتلقى صناعة السياحة تمويلًا تتراوح نسبته بين 10 و%15 من المحفظة الائتمانية لكل بنك خلال الفترة المقبلة، فى ظل التحسن الكبير الذى شهدته اقتصاديات القطاع خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك، والذى عقد أمس الاثنين، تحت عنوان: «التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى».

وأضاف عيسى أن السياحة من الأنشطة القليلة الأكثر طلباً، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسة تسويقية على العديد من بلدان العالم وأسفرت عن رغبة نحو 272 مليون سائح فى 12 دولة لزيارة مصر، يمثلون أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية.

وتابع أن الدراسة أظهرت أيضاً معرفة الأجانب بالمقصد المصرى ورغبتهم فى السفر إليه، وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيدًا، وسيقومون بالتوصية للأقارب والأصدقاء لزيارته.

وأشار إلى أن وزارته اتجهت إلى رفع عدد الغرف الفندقية من 211 ألفًا إلى 500 ألف، فضلًا عن نمو عدد مقاعد الطيران لمصر إلى 3 مرات، وذلك لتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، وإيرادات 30 مليار دولار.

وتابع الوزير أن عدد الغرف الفندقية المرخص لها فى مصر يشهد نمواً سنوياً منذ 2018 وحتى الآن بنسبة %1 فقط فى حين أنه كان من المفترض أن يزداد %20 فى العام الواحد.

ولفت إلى أن دور الوزارة تشرف على 8 آلاف منشأة سياحية مرخصة فى مصر، بواقع 1200 فندق، و2200 شركة سياحية، إضافة إلى 1300 مطعم و2200 بازار و500 مركز غوص وأنشطة بحرية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار- مسئول عن إدارة 2000 موقع أثري، منها 133 موقعًا مفتوحًا للزيارة، إضافة إلى 41 متحفًا بينها 31 تستقبل الزائرين.