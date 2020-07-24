وزير السياحة يفتتح فندق ادرس مراسي بالعلمين

عدد الفنادق بمطروح أصبح 35 فندقًا سياحيًا

افتتح الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم فندق ادرس (العنوان) مراسى بسيدى عبد الرحمن بالعلمين بطاقة فندقية 128 غرفة سياحية، كإضافة جديدة إلى القطاع والقرى السياحية بالساحل الشمالي.

وأكد وزير السياحة أن العمل لم يتوقف طوال الفترة الماضية مع استمرار بناء المشروعات.

مضيفًا أن مطروح غنية بالمقومات السياحية التى تؤهلها للجذب السياحى، وبها ٣٤ فندقا، وما تشهده اليوم من افتتاح فندق العنوان هو البداية مع الشروع في إقامة مزيد من الفنادق الجديدة.

مشيرًَا إلى أن مطروح تم اختيارها ضمن ثلاث محافظات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتمت اعادة حركة السياحة بها في اول يوليو الحالى مع زيادة حركة النشاط السياحى مع ما تشهده محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء من استقبال للسياحة الخارجية.

وقدم محمد العبار مؤسس ورئيس مجموعة إعمار العقارية الشكر للحكومة المصرية على تعاونها وتيسير الإجراءات مع ايمان السياسة الحكيمة بجمهورية مصر العربية وتعاونها في تيسير حركة الاستثمار وتذليل الصعاب حيث كان من المقرر الانتهاء من الفندق كاولى فنادق الشركة خارج دولة الإمارات في 2021 لكن تم الإسراع والانتهاء في نصف عام 2020 رغم جائحة كورونا.

عدد الفنادق بمطروح أصبح 35 فندقًا سياحيًا

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إننا نسعد بإضافة صرح جديد في الساحل الشمالي، وأول فنادق مجموعة إعمار خارح الإمارات.

مقدمًا التهنئة بافتتاح الفندق الحديد ليضاف إلى عدد الفنادق بمطروح لتصبح 35 فندقا سياحيا، بطاقة تزيد على 4 آلاف غرفة سياحية.

وتم التصريح والموافقة لعدد 17 فندقا على التشغيل الجزئي بنسبة 50 % مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

مؤكدا أن مطروح تتمتع بالعديد من الإمكانيات والمقومات السياحية الهائلة الجاذبة للتنمية والاستثمار، خاصة مع إعادة التخطيط العمراني للساحل الشمالى الغربى.