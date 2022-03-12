وزير السياحة يفتتح فندقا بالعين السخنة باستثمارات 250 مليون جنيه

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فندقا بمنتجع ازهى بالعين السخنة باستثمارات بلغت 250 مليون جنيه، ويضم 150 وحدة ما بين أجنحة وغرف. وأكد العناني دعم الدولة ومساندتها لكل جهد يضيف لجذب السياحة الدولية خاصة إلى المناطق الواعدة سياحيا…

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فندقا بمنتجع ازهى بالعين السخنة باستثمارات بلغت 250 مليون جنيه، ويضم 150 وحدة ما بين أجنحة وغرف.

وأكد العناني دعم الدولة ومساندتها لكل جهد يضيف لجذب السياحة الدولية خاصة إلى المناطق الواعدة سياحيا وعلى رأسها العين السخنة لما تتمتع به من عناصر الجذب المتنوعة التي تجعلها قبلة جديدة للسائحين ضمن المقاصد المتميزة بمصر.

شارك في الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة صن رايز للفنادق والمنتجعات الشركة المالكة للفندق، والدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة و ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وجاسر بهجت رئيس شركة مدار للتطوير المالكة لمنتجع أزهى، وحبيبة الشاعر نائب رئيس مجموعة صن رايز.

وأكد رئيس مجموعة صن رايز للفنادق والمنتجعات السياحية، أن السياحة في مصر لديها فرص منافسة واعدة رغم الأزمات التي تضرب العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ولكن هناك أسواق أخرى تتنامى بشكل جيد خلال هذه الفترة مثل دول شرق اسيا و السياحة العربية.