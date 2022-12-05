وزير السياحة يفتتح فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن

يفتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، اليوم الاثنين 5 ديسمبر الحالى، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن بين متحدثى اليوم الثانى أيضًا كل من رامى الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وذلك فى مقابلات حصرية؛ للتعرف على خطط جهاتهم فى العام الجديد.

ويكتسب المؤتمر أهميته، هذا العام، من توقيت انعقاده، والذى سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وهو ما ظهر فى المؤتمر الاقتصادى للحكومة، بخلاف قمة المناخ.

وخلال المؤتمر سيستعرض الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات من القطاع الخاص خططهم فى العام المقبل، وكيفية استغلال الفرص المتاحة بالشراكة مع الحكومة، تزامنًا مع وجود تحديات عالمية ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتضمن اليوم الثانى 3 جلسات؛ الأولى تحت عنوان «كيف يتخطى القطاع العقارى الأزمة بسلام؟»، والتى تبدأ مناقشاتها انطلاقًا من توصيات المطورين المشاركين فى مؤتمر التطوير العقارى السادس،

ومن بين المتحدثين فى الجلسة المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس أشرف بولس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة كورنرستون للتنمية العقارية، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وطارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وجاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركة أماكن للتطوير العقاري، وأيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذى لشركة الأولى للتمويل العقاري، ويديرها شريف عمر، رئيس قسم العقارات بجريدة المال.

وتبحث الجلسة الثانية خدمات الاتصالات والتكنولوجيا، وفرصتها الذهبية لجلب العملة الخضراء، باعتبار القطاع أحد روافد الاستثمار الأجنبى المباشر.

ويشارك بها أشرف صبرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والدكتور خالد إسماعيل الشريك المؤسس لصندوق HIM ANGEL للاستثمار فى مشروعات رأسمال المخاطر، وأسامة سرور رئيس مجموعة جيزة سيستمز، وعمرو صبحى الرئيس التنفيذى لشركة كونستريكس لخدمات التعهيد، ومحمد المفتى الرئيس التنفيذى لشركة ICT مصر لمراكز البيانات، ويديرها محمد الحارثى الرئيس التنفيذى لشركة ساندكس للاستشارات والحلول المتكاملة.

أما الجلسة الثالثة من اليوم الثانى فتتناول التصنيع من أجل التوطين والتصدير باعتباره مسارًا إجباريًّا لتجاوز الأزمة.

ويشارك بها كل من: الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، محمد أبو الغيط نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومحمد إبراهيم الرئيس التنفيذى لمجموعة الكابلات المصرية، ومدحت نافع رئيس الشركة العربية للسبائك، والمهندس أحمد مجدى العضو المنتدب لشركة سوميتومو اليابانية لصناعة ضفائر السيارات، والدكتور كمال دسوقى رئيس شركة روكال للمواد العازلة، ويديرها محمد ريحان رئيس قسم الاقتصاد والأسواق بجريدة المال.

وتعدّ «المال جى تى إم»- الشقيقة لجريدة «المال»- هى الشركة الوطنية الأكثر نشاطًا فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها أيضًا مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت»، ومؤتمر «التطوير العقارى».