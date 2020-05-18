وزير السياحة يعقد اجتماعًا مع «تيوي» العالمية لاستعراض جهود الدولة في دعم القطاع واشتراطات السلامة

عقد اليوم الاثنين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي مجموعة تيوي (TUI) العالمية، إحدى كبرى منظمي الرحلات في العالم، بحضور محمد فراج المشرف علي المكتب السياحي في برلين.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عنه جراء أزمة فيروس كورونا المستجد منها.

وكانت من بين هذه الجهود عمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران؛ لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد، التي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز الطيران إلى مصر.

كما استعرض كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للوقاية من تداعيات الفيروس في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية، وكذلك ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة تشغيل الفنادق في المدن السياحية واستقبالها للزائرين بعد عودة السياحة بصفة منتظمة.

وخلال الاجتماع أكد مسئولو مجموعة TUI أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للمجموعة، مشيدين بالضوابط و اشتراطات السلامة الصحية.

المجموعة وعدت بإرسال مقترح بمتطلبات إعادة استئناف الرحلات إلى المقاصد المصرية

ووعدت المجموعة بإرسال مقترح بمتطلبات إعادة استئناف الرحلات السياحية إلي المقاصد المصرية فور عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة وفقًا لضوابط وترتيبات متفق عليها تشمل بطبيعة الحال إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وإجراءات صحية أخرى للوصول والسفر والإقامة.