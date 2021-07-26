وزير السياحة يعقد اجتماعا لمناقشة مستجدات الأعمال بمنظومة التحول الرقمي

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الاعمال بمنظومة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني بوزارة السياحة والاثار بحضور الأستاذة / غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ومساعدي الوزير لشئون شركات السياحة والشئون الفنية…

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الاعمال بمنظومة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني بوزارة السياحة والاثار بحضور الأستاذة / غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ومساعدي الوزير لشئون شركات السياحة والشئون الفنية ومستشاري الوزير للتحول الرقمي والشئون الاقتصادية.

جاء هذا الاجتماع في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والاثار بما يتسق ورؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

بدا الاجتماع بقيام الشركة المنفذة للبوابة الالكترونية الترويجية لمصر باستعراض أخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة، والتي تحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن زيارة مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المختلفة بها.

وخلال الاجتماع أكد د. خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي انه تم الانتهاء من تطوير نظام لإعداد أول قاعدة بيانات مجمعة وموحدة للعاملين بالقطاع السياحي بالدولة حيث سيتم مطابقتها بالأعداد الموجودة بالغرف السياحية المعنية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتأمينات الاجتماعية وكذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف د. خالد شريف أنه جاري الآن العمل على وضع اللمسات الأخيرة لربط ميكنة اخطارات البرامج السياحية والرحلات والتي تهدف إلى قيام الشركات السياحية باستخدام نظام متطور لتحميل برامج الرحلات والذي يقوم بدوره بالإخطار الالي لكافة الجهات المعنية وربطها بمنظومة تأمين السائحين.

واستطرد قائلا إنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الانتهاء من توزيع نقاط البيع الإلكترونية والتي تتيح للسائح السداد باستخدام كروت الائتمان في كافة المواقع الأثرية، على أن يتم البدء بالمواقع الأثرية التي بها نسبة زيارة عالية من قبل السائحين والتي يبلغ عددها ٣٠ موقع، لافتا إلى أنه جاري الآن الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية في مجموعة من المواقع الأثرية والمتاحف وعلى رأسها متحف الفن الاسلامي والمتحف المصري بالتحرير والقلعة.

فيما أضافت الأستاذة إيمان قنديل مساعد الوزير لشركات السياحة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشركات السياحة توسيع نطاق تطبيق نظام تتبع حركة السائحين والعمل على تأمين تحركات السائحين على كافة الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية، لافتة إلى أنه سيتم إيقاف عمل اية أتوبيسات سياحية لا تلتزم بهذا الإجراء.

ومن جانبها استعرضت الأستاذة/ ساندرا فريد مستشار الوزير للشئون الاقتصادية آخر الأمور المتعلقة بشأن تطوير تطبيق الهاتف المحمول لخدمات السائحين والذي يهدف إلى تعريف السائح بالأحداث الجارية والفعاليات التي ستقوم بها وزارة السياحة والآثار وكذا كافة الأماكن والمقاصد السياحية التي يمكن زيارتها.