استثمار

وزير السياحة يعقد اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية

وجه الوزير، خلال الاجتماع بإجراء بعض التعديلات الخاصة بالتصميم العام للبوابة و ما تحتويه من أبواب وملفات
المال - خاص 11:30 م, الأثنين, 23 أغسطس 21 11:30 م, الأثنين, 23 أغسطس 21

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عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعا لمناقشة أخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة و الآثار علي شبكة الانترنت، و ذلك بحضور الدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي و الأستاذة لمياء كامل مساعد الوزير للترويج والاستاذة آلاء سمير مدير عام إدارة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للأثار و عدد من قيادات الوزارة ووزارة الاتصالات و الشركة المنفذة للبوابة.

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بدأ الاجتماع بقيام الشركة المنفذة باستعراض كافة التفاصيل المتعلقة بالبوابة و استراتيجية و خطوات تطوير البوابة الرسمية للوزارة و التي سوف تكون نافذة شاملة لأخبار الوزارة والمعلومات المتعلقة بالأنشطة والفعاليات المختلفة فضلا عن إتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين معها من جهات مرخصة أو راغبة في الحصول على التراخيص المختلفة في قطاعات السياحة والآثار.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع بإجراء بعض التعديلات الخاصة بالتصميم العام للبوابة و ما تحتويه من أبواب و ملفات، و ذلك بما يتسق مع الاستراتيجية الإعلامية للوزارة والتي تم الانتهاء و إستلام النسخة النهائية منها الأسبوع الماضي.

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وأوضح الدكتور خالد شريف أن الشركة المنفذة لعملية تطوير البوابة سوف تعمل خلال الفترة القليلة القادمة علي تنفيذ التعديلات التي تم الإتفاق عليها اليوم مستهدفين إطلاق الموقع في تنسيق كامل مع مشروعات ميكنة الخدمات المختلفة بالوزارة. وأضاف أن تطوير هذا الموقع يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي السياحة و الآثار و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل عدد من مشروعات التحول الرقمي.

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بقلم المال - خاص

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