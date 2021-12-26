استثمار

وزير السياحة يعقد اجتماعا تنسيقيا بشأن استضافة مصر لمؤتمر «COP27»

عقد، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء لجنة الإعداد والتجهيز السياحي لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" والمقرر استضافته العام القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك لمتابعة مستجدات التجهيزات والاستعدادات…

دعاء محمود 9:49 م, الأحد, 26 ديسمبر 21 9:49 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

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عقد، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء لجنة الإعداد والتجهيز السياحي لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27” والمقرر استضافته العام القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك لمتابعة مستجدات التجهيزات والاستعدادات السياحية لاستضافة المؤتمر.

حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدي وزير السياحة والآثار لكل من التنشيط السياحي، والشئون الفنية، والترويج، ومساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية، ومستشار وزير السياحة والآثار للتنمية المستدامة، والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض قيادات الوزارة.

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وخلال الاجتماع، تم استعراض عرض تقديمي عن مستجدات هذا الملف وخطة العمل المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات السياحية لهذا الحدث الهام من خلال بحث جاهزية المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر والاستعدادات اللوجستية الخاصة بإقامتهم وآليات الحجز والتنقلات والرحلات السياحية الداخلية لهم في إطار الترويج للمقصد السياحي المصري ولمقوماته المتنوعة وإظهار الجهود المبذولة نحو حماية البيئة والسياحة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

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وتم الإشارة إلى المتابعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة للتأكد م تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا وكذلك سلامة الاشتراطات الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية، كما تم مناقشة إجراءات تحويل المركبات المرخصة سياحياً بأنواعها المختلفة والتي تعمل داخل مدينة شرم الشيخ إلى مركبات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

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كما تم مناقشة مقترح إقامة معرض أثري يستعرض كيفية احترام المصريين للبيئة المحيطة بهم على مر العصور، وحرصهم للحفاظ عليها وعلى نظافتها دائما وكذلك الحفاظ على نهر النيل.

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بقلم دعاء محمود

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