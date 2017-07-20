وزير السياحة يعتمد لائحة الغرف السياحية واتحادها

اعتمد وزير السياحة، يحيى راشد، اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، والخاصة بانتخابات مجالس إدارات الغرف، وقواعد الترشح للعضوية، وذلك عقب مراجعتها بمجلس الدولة.تضمنت اللائحة الجديدة بعض التعديلات، أهمها إلغاء رسوم الترشح لعضوية الغرف، وتشكيل لجان تسيير فى حال عدم اكتمال العدد ا

اعتمد وزير السياحة، يحيى راشد، اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، والخاصة بانتخابات مجالس إدارات الغرف، وقواعد الترشح للعضوية، وذلك عقب مراجعتها بمجلس الدولة. تضمنت اللائحة الجديدة بعض التعديلات، أهمها إلغاء رسوم الترشح لعضوية الغرف، وتشكيل لجان تسيير فى حال عدم اكتمال العدد المطلوب للترشح لمجلس الإدارة. وعلمت “المال” أنه تم إرسال اللائحة أمس للنشر فى الجريدة الرسمية، وجارى إصدار قرار التمثيل الفئوى عقب النشر .

