وزير السياحة يعتمد قرار تعديل مناطق إشراف المكاتب الخارجية

دعاء محمود أعلن هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن وزير السياحة يحيى راشد اعتمد قرار تعديل مناطق دول الإشراف الجديدة للمكاتب الخارجية. وأوضح أن القرار جاء لرفع العبء عن كاهل مديرى المكاتب لكى يقوموا بالدور المنوط بهم على أكمل وجه، خاصة مع قلة عدد القائمين على كل مكتب، ولتحقيق ال



دعاء محمود



أعلن هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن وزير السياحة يحيى راشد اعتمد قرار تعديل مناطق دول الإشراف الجديدة للمكاتب الخارجية.

وأوضح أن القرار جاء لرفع العبء عن كاهل مديرى المكاتب لكى يقوموا بالدور المنوط بهم على أكمل وجه، خاصة مع قلة عدد القائمين على كل مكتب، ولتحقيق التغطية المثلى للأسواق الواعدة والتقليدية سواء مركزياً من القاهرة أو عن طريق المكاتب الخارجية إلي جانب تدريب وتأهيل كوادر شابة لصفوف الهيئة.



وأشار الدميري إلى أنه تم تكوين مجموعات عمل تمثل 8 وحدات مركزية تعمل في القاهرة وتقوم بدور المكاتب الخارجية.

والجدير بالذكر، أن الهيئة لديها 8 مكاتب تمثيل سياحي خارجي فقط كانت تشرف على نحو 60 سوقا سياحية، وبالتالي كان من الصعب على المستشار السياحي أن يعمل في نحو 8 أو 10 دول في نطاق إشرافه بمفرده، خاصة مع عدم وجود ملحق سياحي معه.



وأشار الدميرى، إلى أن هذه المجموعات تتولى الإشراف على عدد كبير من الأسواق السياحية، مما يسهم في تخفيض عدد مناطق الإشراف للمكاتب الحالية الى٣٢ سوقا بدلا من ٦٠، الأمر الذي سيؤدي بدوره الى تحسين الأداء والوصول إلى نتائج أفضل، مضيفا أن منظومة المكاتب الخارجية الجديدة تستهدف زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة عن طريق تغطية افضل لجميع الأسواق سواء التقليدية منها او الواعدة.



و قال أنه من المقرر تقسيم عمل المجموعات الثمانية لتشمل، مجموعة لأمريكا الشمالية و اخرى لأمريكا اللاتينية وشبه جزيرة أيبيريا و مجموعة أستراليا وجنوب شرق آسيا، و مجموعة للدول الإسكندنافية و اخري لدول جنوب وشرق أوروبا و دول بحر قزوين والبلطيق إلى جانب مجموعة عمل تتولى الأسواق العربية وشمال أفريقيا، وواحدة للدول الأفريقية

وأشار الدميرى إلي أن مجموعات العمل لها جميع صلاحيات مكاتب التمثيل السياحي الخارجي، وأهمها إعداد دراسة لكل سوق على حدة وتحديثها بشكل دوري، وإعداد الدراسات التسويقية والتي تتعلق بالوسائل الدعائية وموسميتها، إلى جانب إعداد الخطة الترويجية لكل سوق، والمشاركة في إعداد الحملات الإعلانية بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن الحملة الدولية.

كما تعمل على إنشاء قاعدة بيانات لمنظمي الرحلات وشركات الطيران والاتحادات المهنية والإعلامية، ومنظمي المعارض، والبعثات الدبلوماسية، وتتولى التواصل المستمر معهم كونهم شركاء القطاع بتلك الأسواق، فضلا عن إدارة ومتابعة حملة العلاقات العامة في الأسواق واختيار الشركات المتخصصة التي تتولى ذلك، علاوة على تمثيل الهيئة والمشاركة في المعارض السياحية، والأحداث المختلفة مثل القوافل السياحية، وحضور الفعاليات السياحية على المستوى المهني والجماهيري، كما تقوم بزيارات دورية للأسواق التي تتولى مسئولية الاشراف عليها للوقوف على المستجدات بها، وطرح الرؤى للتعامل معها.