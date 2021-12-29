استثمار

وزير السياحة يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للعام الهجري الجاري

اعتمد اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بتاريخ ٢٣ ديسمبر الجاري، على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان…

دعاء محمود 12:39 ص, الخميس, 30 ديسمبر 21 12:39 ص, الخميس, 30 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اعتمد اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بتاريخ ٢٣ ديسمبر الجاري، على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة الى مصر وعند وبعد الوصول الى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

اقرأ أيضا  «هيئة الدواء» تمنحة تصريح طوارئ.. تصنيع أول دواء فموي لعلاج كورونا في مصر قريبًا

كما تضمنت الضوابط آلية عمل لجان الوزارة، والقواعد الخاصة بالوكلاء، وشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة الى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة.

وقد نصت هذه القواعد والإجراءات على العديد من البنود من بينها ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1443هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

اقرأ أيضا  صندوق الثروة النرويجي يستعد لعقد من العوائد المنخفضة

كما تشترط هذه الضوابط على ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية وذلك (لمن مر علي تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ٦ أشهر)، مع وجوب حصول المعتمر علي شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره الى الأراضي المقدسة ب 72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته الى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول الى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة الى غيرها من البنود المنصوص عليها بالضوابط المُشار إليها.

اقرأ أيضا  غرفة السياحة: بدء تسجيل بيانات الشركات الراغبة في تنظيم موسم العمرة اليوم

هذا وتهيب وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود هذه القواعد والإجراءات حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون، كما يجوز للجنة العليا للحج والعمرة استصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة سواء داخل البلاد أو خارجها درءاً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

تعرف على القطع الأثرية التي تم اختيارها خلال ديسمبر بالمتاحف (صور)

دعاء محمود 6:19 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

«غزل المحلة لكرة القدم» تدعو لجمعية عامة للدعوة لاكتتاب عام لزيادة رأس المال إلى 200 مليون جنيه

عصام عميرة 4:17 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

حصاد وزارة البيئة 2021.. زيادة عدد المنشآت المرتبطة برصد الانبعاثات 15% (جراف)

عصام عميرة 3:22 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع بروتوكول تعاون فى مجال إقامة وتشغيل المواقف الذكية

أحمد اللاهوني 2:14 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

«المعمورة» توقع اتفاقية مع «تاون جاس» بتنفيذ دخول الغاز الطبيعي لشاطئ المعمورة

عصام عميرة 1:33 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

استثمارات 16 مليار جنيه.. الحكومة تنشر حصاد قطاع الموارد المائية والرى 2021 (جراف)

صفية حمدي 1:13 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21