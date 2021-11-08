استثمار

وزير السياحة يضع اللمسات الأخيرة للموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير

بهدف مراجعة ما تم من أعمال في الموقع خلال الفترة الماضية
السيد فؤاد 7:39 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 7:39 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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عقد اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير في إطار تحديثه النهائي، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ومساعدي الوزير لكل من التحول الرقمي والشئون الفنية والترويج، ومدير عام المتحف المصري بالتحرير، ومدير عام إدارة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للأثار، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركة المنفذة للموقع الإلكتروني.

وقد قام الوزير خلال الاجتماع بمراجعة ما تم من أعمال في الموقع خلال الفترة الماضية والتأكد من قيام ممثلو الشركة المنفذة من تنفيذ كل التعديلات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة.

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كما وجه الوزير بإجراء بعض التعديلات الاضافية على ما يحتويه موقع المتحف من صور وملفات وتقسيمات بداخله بحيث تتوافق بشكل أكبر مع تنفيذ الدور المخطط له في إطار الاستراتيجية الرقمية لوزارة السياحة والآثار ولتعظيم الفائدة لمتصفحيه.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي أن الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير يتم تطويره في إطار مشروع متكامل لتطوير المتحف ككل، حيث يستعرض الموقع تاريخ المتحف والرسالة والهدف والمقتنيات المعروضة به، والأنشطة التي يقدمها للزائرين من تربية متحفية للأطفال والكبار لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها للباحثين وللزائرين من المصريين والسائحين.

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وأضاف أن الموقع سيتيح إمكانية الحجز الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لتذاكر دخول المتحف ليصبح بذلك المتحف الثاني الذي تتاح فيه هذه الخاصية في إطار تنفيذ المشروع المتكامل للحجز عبر الإنترنت لكافة المواقع و المتاحف الأثرية الأكثر زيارة.

جديد بالذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي تم بدء تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الالكتروني الجديدة لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير، ليكون الموقع الثاني أيضاً في استخدام البوابات الإلكترونية الذكية بعد المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك ضمن مشروع يشمل ٣٠ موقع أثري ومتحف في مصر.

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بقلم السيد فؤاد

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