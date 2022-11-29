وزير السياحة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم

أصدر أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار ، قراراً وزارياً رقم 381 لسنة 2022 ، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد.

وقد تضمن تشكيل اللجنة من 5 شخصيات من بين أعضاء المجلس المنتهى مدته وهم كالتالى: عادل المصري منير المصري، رئيساً للجنة وعضوية كل من هانى يان سويشانج ، نائباً للرئيس ، وياسر محمد يسري يوسف التاجوري ، أميناً للصندوق ، وعلاء الدين محمد فتحي عبد العزيز ، وهشام محمود محمد عبد الله أعضاء لجنة تسيير الأعمال.

وقد جاء قرار وزير السياحة والآثار بتشكيل اللجنة لحين الانتهاء من قانون الغرف السياحية والذى يتم مناقشه مواده حالياً تحت قبة مجلس النواب ، وكذلك الانتهاء من اللائحة المنظمة للقانون والتى سيتم إعدادها فور الانتهاء من إقرار القانون بمجلس النواب والتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشره بالجريدة الرسمية لدخوله حيز التنفيذ.