وزير السياحة يشارك في فعاليات معرض سياحي بإيطاليا

دعاء محمود توجه وزير السياحة يحيى راشد، اليوم الأربعاء إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات معرض TTG Incontri السياحى الذى يعقد في مدينة ريمينى الإيطالية خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجارى، وفق بيان. يحظى المعرض في دورته هذا العام بمشاركة أكثر من 60 ألف زائر من المهنيين المتخصصين بالقطا

دعاء محمود

توجه وزير السياحة يحيى راشد، اليوم الأربعاء إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات معرض TTG Incontri السياحى الذى يعقد في مدينة ريمينى الإيطالية خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجارى، وفق بيان.

يحظى المعرض في دورته هذا العام بمشاركة أكثر من 60 ألف زائر من المهنيين المتخصصين بالقطاع السياحي والوافدين من نحو 130 دولة من كافة أرجاء العالم.

تأتى أهمية المشاركة فى فعاليات المعرض كونه أحد أكبر وأهم المعارض المهنية التي تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق صناعة السياحة والسفر حول العالم

ويؤكد التواجد المصري في فعاليات هذا الحدث على مكانة المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية وتعزز التعاون السياحي بين مصر والدول الأخرى المشاركة، وفق البيان.

وعلى هامش المعرض يعقد الوزير مجموعة من اللقاءات المهنية، هذا إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الإعلامية لممثلى وكالات الانباء العالمية، ويتناول الوزير خلال لقاءاته مسار رحلة العائلة المقدسة وكيفية الترويج لها داخل إيطاليا.