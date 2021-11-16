استثمار

وزير السياحة يشارك في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني

والملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"
دعاء محمود 12:51 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 12:51 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم ، في حفل افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني والملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة “أولادنا”، والذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية وافتتحته الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحافظ الفيوم، ورئيس المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما شاركت في الحفل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بكلمة مسجلة.

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وتتميز هذه الدورة بأنها تقوم على فكرة الدمج بين الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة “أولادنا” والذي يأتي هذا العام تحت شعار “سوا نرجع فرحتنا” ومهرجان الفنون والفولكلور الأفروصينى برئاسة سهير عبد القادر.

وستستمر فعاليات الملتقى حتى ٢٢ نوفمبر الجاري والذي سيتضمن العديد من الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية.

وقد شهد الحفل عرض مسرحي غنائي، كما تم تكريم العديد من الرموز الإبداعية التي جسدت معاني التحدي والإصرار وهم زين بولبوليا من جنوب أفريقيا عن نجاحه الفنى كرمز من رموز ذوى القدرات الخاصة، والفلسطينية حنين أبو غوش عن دورها في نشر صورة إيجابية عن ذوى القدرات الخاصة، والسعودى عبد الله بانعمة كرمز ناجح من رموز ذوى القدرات الخاصة ومبادرته “برنامج العمرة” لأولادنا وذويهم، ومركز الشارقة للخدمات الإنسانية عن دوره فى تنمية ذوى القدرات الخاصة، إلى جانب منير غبور عن دوره في إحياء رحلة العائلة المقدسة، والدكتور أحمد مرسي عن دوره في نشر وتوثيق التراث المصري، واسم الراحلة ايفلين بوريه عن مساهمتها في إحياء صناعة الفخار في قرية تونس بالفيوم.

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ويشارك في الملتقى هذا العام 32 دولة من مختلف دول العالم من بينهم مصر، كما يُقام بالتعاون مع عدة وزارات، وهي: السياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب المجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصينى، والمركز الثقافي الروسي.

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بقلم دعاء محمود

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