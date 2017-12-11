وزير السياحة يستقبل وفد مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi

دعاء محمود استقبل يحيى راشد وزير السياحة ،مساء الإثنين، وفد مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi المسئولة عن ملف الحج بالفاتيكان، برئاسة Monsignor Remo Chiavarini رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والذي جاء إلى مصر في رحلة تعريفية لعدة أيام للتعرف على الأماكن التي سيشملها برنامج الحج الى مصر، يرافق الوفد عماد



دعاء محمود

استقبل يحيى راشد وزير السياحة ،مساء الإثنين، وفد مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi المسئولة عن ملف الحج بالفاتيكان، برئاسة Monsignor Remo Chiavarini رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والذي جاء إلى مصر في رحلة تعريفية لعدة أيام للتعرف على الأماكن التي سيشملها برنامج الحج الى مصر، يرافق الوفد عماد فتحي المستشار السياحي المصري بروما.

و أشار وزير السياحة الى أهمية الزيارة التي تأتي في أعقاب مباركة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لأيقونة رحلة العائلة المقدسة في أكتوبر الماضي، مشيرا الى أن هذه الزيارة تعد خطوة هامة لتضمين مصر فى برنامج الحج الفاتيكانى لعام ٢٠١٨ ، مؤكدا على الاهتمام الذى توليه الوزارة لبرنامج الحج الى مصر.

ويقوم الوفد بزيارة أهم الأماكن التي سيشملها البرنامج، ويلتقي بقيادات الكنائس و الأديرة، كما يعقد الوفد لقاءات مع ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.

يرافق وفد الفاتيكان وفدا إعلاميا من كبريات الصحف الإيطالية والراديو والتلفزيون الايطالي والفاتيكاني لتغطية الزيارة وعقد عدد من المقابلات مع ممثلي الكنيسة القبطية و الأزهر الشريف.