استثمار

وزير السياحة يستقبل فانسون روندو مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر

لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأعمال الأثرية والعلمية المشتركة، بحضور الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف
السيد فؤاد 5:33 م, السبت, 6 نوفمبر 21 5:33 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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استقبل، اليوم، خالد العناني، وزير السياحة والآثار، فانسون روندو Vincent Rondot مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر، وذلك مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأعمال الأثرية والعلمية المشتركة، بحضور الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وخلال اللقاء تم استعراض آخر تطورات الأعمال التي يساهم بها متحف اللوفر ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير متحف التحرير؛ والذي يضم خمسة متاحف أوروبية هي المتحف البريطاني بانجلترا، والمتحف المصري بتورين بايطاليا، ومتحف برلين بالمانيا، ومتحف لايدن بهولندا، ومتحف اللوفر بفرنسا.

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وتناول اللقاء قيام البعثة المصرية الفرنسية المشتركة باستئناف الأعمال بمشروع ترميم السيرابيوم الجديد بمنطقة آثار سقارة، والتي توقفت عام 1986م، ثم استأنفت مرة أخرى في مارس عام 2020 م، لكنها توقفت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما تطرّق اللقاء إلى مناقشة تنظيم عدد من الفعاليات خلال عام 2022، للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة.

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تجدر الإشارة إلى أن أعمال ترميم السيرابيوم الجديد تتضمن أعمال التوثيق للقطع الموجودة بالسيرابيوم الشرقي والنقوش الجدارية، وعمل دراسة طبوغرافية للموقع، والتنظيف أمام المدخل، وترميم وتنظيف وتقوية النقوش، وإزالة الأملاح والتكلسات من عليها.

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بقلم السيد فؤاد

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