وزير السياحة يستقبل سفير أستراليا المنتهية ولايته

استقبل، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير Glenn Miles سفير دولة أستراليا بالقاهرة والذي حرص على لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء فترة توليه مهام منصبه كسفير لبلاده في القاهرة.

حضر اللقاء، الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير مؤكدا على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وأستراليا في شتى المجالات ولاسيما السياحة والآثار، معربا عن تقديره لما شهدته الفترة السابقة من تعاون مثمر وفعال بين الوزارة والسفارة، متمنيا له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون القائمة بين مصر وأستراليا في مجال السياحة والآثار وسبل تعزيزها لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أستراليا للمقصد السياحي المصري، وتبادل الخبرات على المستوى السياحي والأثري، كما تناول الحديث المعرض المؤقت للآثار المصرية الذي سيقام في أستراليا خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أشاد السفير بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الوافدة والحفاظ على تراث مصر الأثري، معربا عن عشقه لمصر ورغبته في حضور افتتاح المتحف المصري الكبير والذي ينتظره العالم أجمع.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار التعاون بين البلدين شاركت مدير المتحف المصري بالتحرير في المؤتمر القومي لهيئة المتاحف والمعارض الأسترالية الذي أقيم في يونيو الماضي، كما تم في عام 2018 توقيع مذكرة تفاهم بين متحفي الفن الإسلامي في القاهرة وملبورن.