استثمار

وزير السياحة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت الدولية لمناقشة القطاع الفندقي

بهدف مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي والفندقي
السيد فؤاد 8:11 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 8:11 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، سانديب واليا الرئيس التنفيذي لشئون العمليات في الشرق الأوسط بشركة ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب رئيس شركة ماريوت في مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين، وكبير مستشاري فنادق ماريوت مصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي والفندقي.

وقد حرص سانديب واليا على لقاء وزير السياحة والآثار، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر بعد توليه مهام هذا المنصب منذ أول يوليو الجاري، إضافة إلي التعرف على الفرص الاستثمارية في المنتجعات السياحية الجديدة وزيادة حجم الاستثمارات في الفنادق المصرية ولا سيما في المدن الجديدة مثل العلمين والجلالة والساحل الشمالي وغيرها.

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وخلال اللقاء أشاد الحضور بمعدلات أعداد السياحة الوافدة إلي مصر والإقبال المتزايد الذي يشهده المقصد السياحي المصري بعد أزمة كورونا مما يشجع على زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة بمصر، لا سيما في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية بالمنتجعات السياحية والمدن الجديدة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد استقبل رئيس شركة ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في يناير الماضي، لمناقشة التوسع في إنشاء الفنادق في مصر.

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شركة ماريوت الدولية هي شركة ضيافة متنوعة أمريكية تدير مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات، وتدير نحو ما يقرب من 20 فندقا في مختلف المحافظات المصرية.

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بقلم السيد فؤاد

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