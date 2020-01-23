وزير السياحة يخفض رسوم المناطق الأثرية 50% بمناسبة اجازة نص السنة

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصريين بنسبة 50% خلال فترة أجازة نصف العام الدراسي والتي ستبدأ من يوم غد الجمعة ٢٤ يناير وحتى ٧ فبراير من العام الجاري.

وقال بيان للوزارة منذ قليل أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار علي تنشيط السياحة الداخلية والترويج لها وتشجيع المصريين على زيارة المواقع والمتاحف الأثرية بصورة اكبر ورفع الوعي الأثري والسياحي بين مختلف فئات المجتمع المصري.



واوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن نسبة التخفيض ستشمل الزائرين المصريين (الكبار) بحيث يدفع جميع الزائرين المصريين أسعار التذاكر الخاصة بالطلاب المصريين.



كما ستنظم جميع المتاحف الأثرية جولات إرشادية وتعريفية مجاناً للزائرين المصريين.



جدير بالذكر ان المجلس الأعلى للآثار كان قد اصدر قرارا بالموافقة على دخول الطلاب المصريين بالتعليم الأساسي من المرحلة الابتدائية والإعدادية، الى جميع المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة مجانًا وكذلك دخول أسر الشهداء وارباب المعاشات من ٦٠ عاما فيما فوق مجانا بالبطاقة الشخصية.