وزير السياحة يتفقد الاستعدادات النهائية لفعالية «الأقصر – طريق الكباش»

أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، جولة تفقدية بمحافظة الأقصر استكمالا للجولات المكثفة التي يقوم بها لمتابعة مستجدات الأعمال والاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالفعالية الكبرى “الأقصر.. طريق الكباش” التي سيتم إقامتها بها خلال الأيام القليلة القادمة للترويج السياحي لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وشملت جولة الوزير خلال هذه الزيارة، السوق السياحي بالمدينة، وتفقد خلالها أعمال التطوير الجارية به، وكذلك تفقد معبد الأقصر للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بالفعالية.

كما التقى العناني خلال جولته بالسوق، بعدد من أصحاب البازارات السياحية والعاملين بها للاطمئنان على أحوالهم والاستماع لآرائهم ومطالبهم والمشكلات التي يوجهونها ومقترحاتهم لحلها منها شكواهم من مرور الموتوسيكلات داخل السوق؛ ما يزعج المارة والزائرين والسائحين أثناء تجولهم ويؤثر على تجربتهم بالسوق وهو ما يعود بالسلب على سمعة المقصد السياحي المصري، وعلي الفور قام الوزير بالاتصال والتواصل مع الجهات المعنية في إدارة المرور للقيام باللازم تجاه حل هذه المشكلة.

وخلال اللقاء، وجه العاملون بالبازارات الشكر للوزير على الاحتفالية التي سيتم تنظيمها بمدينة الأقصر ما يساهم في الترويج السياحي للمحافظة بصورة أكبر، وكذلك رواج أعمالهم ما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، كما أشادوا باهتمام الوزير وحرصه على مقابلتهم والاستماع إليهم خلال زياراته المتعددة للأقصر.

ومن جانبه، أكد الوزير أن هذه الاحتفالية ستبرز وتلقى مزيدا من الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، إلى جانب ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروعات الترميم بها.

وأشار إلى تمنياته بأن يكون هناك احتفالات وفعاليات كثيرة طوال العام في كافة المحافظات السياحية المصرية وهو ما يتم العمل على تحقيقه وفقاً لملامح الاستراتيجية الإعلامية التي أعدتها الوزارة للترويج دولياً للمقصد السياحي المصري، لافتاً إلى أنه يتم الآن الاستعداد لتنظيم فعالية جديدة في محافظة أسوان وفعالية أخرى في مدينة سانت كاترين خلال الفترة المقبلة.