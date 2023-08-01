وزير السياحة يتسلم وسام شفاعة ويؤكد ارتفاع أعداد الوافدين من كازاخستان 70% (صور)

تسلم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار منذ قليل، وسام “شفاعة” والذي منحه إياه رئيس دولة كازاخستان وقام بتسليمه السفير “خيرت لاما شريف” سفير دولة كازاخستان بالقاهرة.

جاء التكريم تقديرا لجهود وزير السياحة والآثار في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكازاخستان في مجال السياحة والآثار، والجهود التي بذلتها الوزارة على مدار سنوات للانتهاء من ترميم جامع الظاهر بيبرس والذي تم افتتاحه في يونيو الماضي.

وتقدم الوزير بالشكر لدولة كازاخستان على هذا التكريم، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الكازاخية.

وأوضح أن دولة كازاخستان تعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر إذ شهدت خلال ال7 أشهر الماضية زيادة في أعداد السائحين الوافدين من دولة كازاخستان، بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.