وزير السياحة يتابع نتائج الحملات الترويجية مع كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران

عقد، اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً لمناقشة الحملات التسويقية المشتركة التي تنفذها الوزارة مع كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران الكبرى في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذلك الأسواق الجديدة التي تعمل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على التعاون معها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع تم أيضا متابعة نتائج الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية والتي من بينها حملة “أجازتك عندنا”، وحملة follow the sun.

يشار إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تطلق العديد من الحملات الترويجية للترويج للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من السائحين من مختلف دول العالم والاستمتاع بما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة.

وأطلقت الوزارة مؤخراً حملة ترويجية تحت عنوان “أجازتك عندنا” تهدف إلى الترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022 مما يساهم في جذب المزيد من السائحين العرب إلى المقصد السياحي المصري.

كما استهدفت الحملة مواقع التواصل الإجتماعي الأكثر استخداما في الأسواق العربية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتعد هذه الحملة استكمالا للحملة الدولية التي تم إطلاقها منذ منتصف شهر مارس الماضي بعنوان follow the sun والتي حققت نجاحاً ملحوظاً ونتائج إيجابية من حيث الانتشار ونسب المشاهدة في الأسواق المستهدفة للحملة وهى المملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الامريكية.