استثمار

وزير السياحة يتابع الاستعدادات لانطلاق رحلات العمرة

اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع اللجنة العليا للحج والعمرة
دعاء محمود 6:46 م, الأحد, 16 يناير 22 6:46 م, الأحد, 16 يناير 22

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اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

جاء ذلك بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء انطلاق رحلات العمرة لموسم ١٤٤٣ هجرية بداية من شهر رجب من العام الهجري الحالي.

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كما تم خلال الاجتماع التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة لضمان صحة وسلامة المعتمرين خلال أدائهم لفريضة العمرة في أفضل الظروف، والتعاون والتنسيق مع شركائنا في المملكة العربية السعودية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية لعودة المعتمرين سالمين.

وناقشوا خلال الاجتماع التنسيق مع الجانب السعودي لمناقشة الإجراءات الخاصة للاستعداد لموسم الحج المقبل.

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بقلم دعاء محمود

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