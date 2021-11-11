استثمار

وزير السياحة يتابع أعمال تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بمعابد الأقصر والكرنك

وجه باستكمال دهان الأسوار وأعمدة الإضاءة وواجهات البازارات السياحية
محمود محسن 3:50 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 3:50 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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تفقد صباح اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالشوارع والميادين والمناطق المحيطة بمعابد الاقصر والكرنك والتي ستشهد إقامة هذه الاحتفالية الكبري، وذلك بمرافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ونائب محافظ الأقصر ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية ومستشار الوزير للعرض المتحفي وبعض قيادات من كل من الوزارة والمحافظة.

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جاء ذلك خلال زيارته الحالية إلى محافظة الأقصر لمتابعة الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق لإقامة الاحتفالية الكبري للترويج السياحي لمحافظة الأقصر خلال الأسابيع القليلة القادمة.

واستهل وزير السياحة والآثار جولته مع محافظ الأقصر بتفقد المناطق والشوارع المحيطة بمعبد الأقصر وطريق الكورنيش، حيث وجه العناني باستكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة، وكذا أعمال الزراعات والأشجار والنخيل وأحواض الزرع الموجودة علي طول طريق الكورنيش والميادين.

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كما وجه باستكمال دهان الأسوار وأعمدة الإضاءة وواجهات البازارات السياحية الواقعة علي الطريق وتجميل اللوحات الإرشادية بالشوارع، لتحقيق مظهر حضاري للمنطقة بأسرها.

جدير بالذكر أن هذه احتفال تهدف الى الترويج لمحافظة الاقصر  وإلقاء الضوء على ابراز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وخاصة في ظل انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة، وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الاعمدة بمعابد الكرنك وطريق المواكب الكبرى المعروف بـ “طريق الكباش”.

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بقلم محمود محسن

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