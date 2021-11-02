استثمار

وزير السياحة يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون بين البلدين

خلال المشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2021
محمود محسن 4:40 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 4:40 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بحث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونظيره السعودي أحمد الخطيب، سبل التعاون بين البلدين من أجل تعزيز قطاع السياحة واستدامته في المستقبل، لينعكس ذلك على ازدهار الاقتصاد والمجتمع.

يشار إلى أن اللقاء جاء خلال المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021 “WTM” والتي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى ٣ نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

اقرأ أيضا  وزيرة التضامن تعرض مسودة قانون حقوق المسنين أمام مجلس النواب

وقام الوزيران بجولة داخل كل من الجناح المصري والجناح السعودي المشاركين بالبورصة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة السعودي زار مصر على رأس وفد خلال شهر سبتمبر الماضي، في زيارة قصيرة التقى خلالها بوزير السياحة والآثار، وتم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة، كما قام بزيارة متحف الفن الإسلامي بباب الخلق والمتحف المصري بالتحرير.

اقرأ أيضا  وزارة التضامن ترفع حالة الطوارئ استعدادا لموسم الشتاء
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

وزيرة التضامن تعرض مسودة قانون حقوق المسنين أمام مجلس النواب

مدحت إسماعيل 5:03 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وفد كوري رفيع المستوى توسيع نطاق الشراكة

محمود محسن 4:36 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

ارتفاع إيرادات وزارة الإنتاج الحربى إلى 19.7 مليار جنيه العام المالى الماضى

أحمد اللاهوني 2:18 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

مساعد وزيرة التخطيط : «حياة كريمة» تمثل مظلة كبرى للمشروعات القومية في مصر

نادية سلام 1:59 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

كامل أبو على : طرح حصة من أسهم «الباتروس» في البورصة مستبعد خلال العامين المقبلين

دعاء محمود 1:38 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

منها بطاريات السيارات.. «إس كيه» تستثمر 26 مليار دولار في أنشطة صديقة للبيئة

أحمد فراج 1:35 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21