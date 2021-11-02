وزير السياحة يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون بين البلدين

بحث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونظيره السعودي أحمد الخطيب، سبل التعاون بين البلدين من أجل تعزيز قطاع السياحة واستدامته في المستقبل، لينعكس ذلك على ازدهار الاقتصاد والمجتمع.

يشار إلى أن اللقاء جاء خلال المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021 “WTM” والتي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى ٣ نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وقام الوزيران بجولة داخل كل من الجناح المصري والجناح السعودي المشاركين بالبورصة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة السعودي زار مصر على رأس وفد خلال شهر سبتمبر الماضي، في زيارة قصيرة التقى خلالها بوزير السياحة والآثار، وتم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة، كما قام بزيارة متحف الفن الإسلامي بباب الخلق والمتحف المصري بالتحرير.