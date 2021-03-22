وزير السياحة يبحث مع محافظ الإسكندرية مشروع تطوير الخدمات فى «قلعة قايتباي»

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حيث تم مناقشة مشروع تطوير الخدمات السياحية بقلعة قايتباي الأثرية والمنطقة المحيطة بها.

حضراللقاء الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، و إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، ومندوبي الجهات المعنية بالمشروع.

كما تم استعراض خطة مشروع تطوير الخدمات بما يخدم السائحين والزائرين، وكيفية تحويل المنطقة إلى مركز سياحي عالمي، مما يعمل على تحسين تجربة الزائرين.

وقد وجه وزير السياحة والآثار بعدد من المقترحات التي ستعمل على تعظيم المكانة التاريخية والسياحية للمنطقة وجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا.

وعلي هامش الاجتماع تم مناقشة مشروع الهوية البصرية والذي ستبدأ المحافظة في تنفيذه خلال الفترة المقبلة.