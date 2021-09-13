وزير السياحة يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ديان انجيلوف كاتراتشيف سفير دولة بلغاريا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على المستويين السياحي والأثري، ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من بلغاريا.

وحضر اللقاء السفيرة داليا عبد الفتاح، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكداً العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وبلغاريا، والتي تشهد تعاوناً في كل المجالات، خاصة مجال العمل السياحي والأثري.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها مناقشة التعاون السياحي، في إطار اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين واستكمال الإجراءات الخاصة بإعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الآثار والمتاحف وتدريب العاملين، ودعم إجراءات التعاون لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار وتهريب الآثار.

جدير بالذكر، أن سفير دولة بلغاريا بالقاهرة كان من ضمن سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الذين قاموا بنشر أكثر من 20 فيلماً قصيراً تحت عنوان “مصر في عيون سفراء الاتحاد الاوروبي” للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات بلادهم (فيسبوك – انستجرام – تويتر – يوتيوب)، والتي قاموا بتصويرها في الأماكن الأثرية والسياحية المفضلة إليهم والأحب إلى قلوبهم يروون خلالها تجاربهم وذكرياتهم فى هذه الأماكن، معربين عن سبب إعجابهم وارتباطهم بها.