وزير السياحة يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون لافتتاح المتحف الكبير

بحث الجانبان آليات جديدة للعمل علي تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وزيادة عدد السائحين اليابانيين إلي مصر في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السفير اليابانى بالقاهرة ماساكي نوكي ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي”الجايكا” في الشرق الأوسط وأوروبا، ساكاموتو تاكيما والوفد المرافق لهما.

جاء ذلك بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث تعزيز سبل التعاون على المستوى السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل الاستعداد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام الحالى، وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الممكنة للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق تمهيدًا لافتتاحه الوشيك.

كما بحث الجانبان آليات جديدة للعمل علي تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وزيادة عدد السائحين اليابانيين إلي مصر في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ومن جانبه، أكد السفير اليابانى خلال اللقاء أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية المهمة التي تسعى اليابان إلى تنظيم رحلات سياحية إليها، مشيرا إلى أن السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبير بالسياحة الثقافية بزيارة الأماكن الأثرية عامة وفي مصر خاصة، مضيفاً أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الوزارة فى الفترة المقبلة لزيادة أعداد السائحين اليابانيين.